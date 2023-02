Met Valentijn mag het best wat pittiger. En dan wordt er al gauw met allerhande afrodisiaca geschermd. Eentje daarvan is de oester want volgens Amerikaanse en Italiaanse onderzoekers is dat een afrodisiacum. En nog beter wordt het met een strakke, nerveuze witte wijn als begeleider. Die vonden we in de Centre-Loire waar Sancerre en Pouilly-Fumé de locomotieven zijn.