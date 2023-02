De spreidstand van Frank Vercauteren: hij bleef in Rusland voor de liefde en zijn dochtertje, maar was nog lang niet klaar voor pensioen

In de herfst van zijn carrière gaat Frank Vercauteren (66) aan de slag als technisch directeur bij de voetbalbond. Een icoon van het Belgische voetbal, al was hij de voorbije tijd toch wat meer uit beeld verdwenen na zijn laatste passage bij Antwerp. De ex-Rode Duivel kon zijn Russische vriendin en zevenjarig dochtertje Maya niet missen en bleef in Moskou wonen, maar keert nu toch terug naar ons land om aan een nieuw hoofdstuk te beginnen.