Met radijsjes of met honing en granola: of je het nu hartig of zoet eet, zo’n kommetje plattekaas kan smaken. Tenminste als je het juiste merk kiest. Sterrenchef Thijs Vervloet proeft 8 keer volle plattekaas of, zoals de Nederlanders het noemen, kwark: “Als de zuren niet in balans zijn, is het smakeloos.”