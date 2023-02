Nu ook officieel: voetbalbond stelt Domenico Tedesco aan als bondscoach, Frank Vercauteren technisch directeur

Tedesco brengt zijn assistenten vaste assistent Andreas Hinkel en keeperstrainer Max Urwantschky mee. Dat het nog meer dan een week na de het principeakkoord tussen de bond en Tedesco duurde, kwam doordat Tedesco zijn contract met zijn laatste club RB Leipzig nog diende af te handelen.

“Vanaf het eerste gesprek voelde ik dat het goed zat, we zaten meteen op dezelfde golflengte”, aldus de eerste woorden van Tedesco als bondscoach. “Ik ben erg gemotiveerd en kan niet wachten om eraan te beginnen. Het is een grote eer voor mij om de nieuwe bondscoach van België te zijn!”

Vercauteren technisch directeur: “Ik ben zeer enthousiast”

Ook de aanstelling van Frank Vercauteren tot technisch directeur of ‘Sports Director Football’ is officieel. Onze 66-jarige landgenoot verlaat Rusland, waar hij al enkele jaren samenwoonde met zijn vriendin en dochtertje. “Ik ben zeer enthousiast om deze nieuwe belangrijke stap in mijn loopbaan die ik al enige tijd aan het voorbereiden ben, aan te gaan”, zegt Vercauteren.

“Tussen 2008 en 2009 was ik al actief bij de KBVB, maar ik heb gemerkt dat de Voetbalbond in de tussentijd enorm in positieve zin is veranderd. België heeft ook het geluk al enkele jaren te kunnen rekenen op een grote groep talenten, maar we mogen nooit op onze lauweren rusten. Het is dan ook onze plicht de toekomst voor te bereiden. Het volstaat niet sterk te zijn op papier; het belangrijkste is om onze kwaliteiten om te zetten in resultaten op het veld, en dit met al onze nationale ploegen. Dit moet onze ambitie zijn.” ​

Bossaert: “Tedesco was eerste keuze”

“We hebben met de Taskforce de voorbije weken uitgebreid de tijd genomen om onze sportieve keuzes voor de toekomst te bespreken”, licht Peter Bossaert, CEO van de KBVB, toe. “De klik met Domenico Tedesco was er meteen van bij het eerste gesprek. Hij was onze eerste keuze. Hij staat voor het voetbal dat we willen brengen: energiek met veel druk vooruit. We geloven sterk in onze generatie voetballers. Aan onze nieuwe bondscoach om met hen aan de slag te gaan en ons naar nieuwe successen te leiden.​”

“Met Frank Vercauteren halen we een zuiver voetbalprofiel binnen met een schat aan internationale ervaring op topniveau. Precies de man waar we naar op zoek waren. Alle elementen zijn nu aanwezig om met de KBVB in de toekomst succesvol te blijven.”