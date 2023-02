26-jarige skiër uit Knokke-Heist komt om het leven na zware val in Oostenrijk 

Een 26-jarige man uit Knokke-Heist is dinsdag omgekomen bij een ski-ongeluk in het Oostenrijkse Tirol. Dat wordt bevestigd door zijn familie. Toen de skiër een zwarte piste in de Zillertal Arena afdaalde, ging het mis. De man maakte een zware val overleed ter plaatse aan zijn verwondingen.

Het slachtoffer uit Knokke-Heist wou ter hoogte van Wiesenalm een zwarte piste afdalen samen met enkele vrienden in Zillertal Arena, een skigebied in de buurt van Tirol in Oostenrijk. Zijn vrienden zagen nog hoe de jongeman aan hoge snelheid in lange bochten naar beneden ging, maar plots de controle verloor op een laatste helling voor de Astner-brug. Dat gebeurde kort voor de middag rond 11.40 uur. De man maakte vervolgens een zware val en bleef roerloos naast de piste liggen. Een reddingsactie werd nog op touw gezet, maar alle hulp kwam te laat.

Het nieuws wordt bevestigd door zijn familie. Zij zijn ondertussen vertrokken naar Oostenrijk .