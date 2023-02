Supersnel internet moet shoppen in Delhaize-winkels ‘aangenamer en voordeliger’ maken

Delhaize en glasvezelleverancier Eurofiber kondigen een samenwerking aan waardoor de supermarktketen voortaan beschikt over een glasvezelverbinding van veertig Gigabit. En dat zal ook de klant in de toekomst merken.

Meer dan 61.000 kilometer aan glasvezelkabel heeft Eurofiber al aangelegd en zo levert het bedrijf al aan tal van Belgische bedrijven een stabiele en betrouwbare glasvezelconnectiviteit aan. Dankzij de nieuwe overeenkomst zal Eurofiber retailer Delhaize voorzien van een 40 Gigabit snelle en dedicated internet access glasvezelverbinding voor haar winkels, distributiecentra en campussen.

Hiermee maakt Delhaize zich niet alleen klaar voor verdere digitalisering en verdere transitie naar de cloud, waarbij het op middellange termijn de bedoeling is om zelf geen datacenters meer te hosten, maar gebruik te maken van een datacenter in de cloud. Het maakt het voor de retailer tevens mogelijk om de eerste stappen te zetten op het vlak van realtime retail en de winkelbeleving voor haar klanten aanzienlijk verbeteren. Tegelijk laat dergelijke supersnelle glasvezelverbinding Delhaize ook toe om stappen te maken op het vlak van duurzaamheid.

Slimme winkelrekken

“We zijn heel trots dat Delhaize weldra de allereerste Belgische retailer zal zijn die over een 40 Gigabit dedicated internet access dataverbinding in ons glasvezelnetwerk zal beschikken. Dat is de snelste internet access glasvezelverbinding tot nu toe aangelegd in België. Het toont het potentieel aan van glasvezeltechnologie en de hoge bandbreedtes die het probleemloos kan leveren”, zegt Hans Witdouck, CEO Eurofiber België. (Lees verder onder de foto)

Minister voor Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen) was aanwezig bij de ondertekening tussen Delhaize en Eurofiber. — © if

De stap naar een glasvezelverbinding van 40 Gigabit opent deuren om aan realtime retail te doen en heeft op termijn een rechtstreekse impact op de winkelbeleving van de Delhaize-klanten. Zo zullen zij kunnen genieten van hoogtechnologische snufjes die het winkelen efficiënter, aangenamer en voordeliger maken. Enkele voorbeelden zijn ‘slimme’ winkelrekken die kunnen doorgeven dat producten niet meer voorradig zijn en aangevuld moeten worden, gegarandeerd gsm-bereik in de winkels en gepersonaliseerde promo’s via de Superpluskaart.