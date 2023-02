Tomas Van den Spiegel en Rik Samaey over het record van LeBron James: “Nu al dé sportgebeurtenis van 2023”

Het is gebeurd! LeBron James is Kareem Abdul-Jabbar (en een paar duizend anderen) gepasseerd als topschutter aller tijden in de NBA met - voorlopig - 38.390 punten. Die mijlpaal zet het eeuwige duel – LeBron James dan wel Michael Jordan als king of the hill – weer op scherp. Tomas Van den Spiegel (44) en Rik Samaey (62), twee van de meest gelauwerde Belgen uit het basketbal, verschaffen duiding.