Het historische puntenrecord van Lebron James ontleed: wat is het waard? Waarom had Michael Jordan het nooit? En kan het ooit verbroken worden?

Met Hollywoodcelebs, veel show en fans die tot 100.000 dollar dokten voor een zitje, heeft LeBron James zijn puntenrecord beet. Hij scoorde tegen Oklahoma 38 punten en zit zo aan 38.390 punten in de NBA. Hij breekt zo het vorige record van Kareem Abdul-Jabbar (38.387). Wat is het record waard, waarom had GOAT Michael Jordan het nooit, en kan King James ooit worden geklopt?