LeBron James schrijft geschiedenis en onttroont Kareem Abdul-Jabbar als NBA-topscorer aller tijden

LeBron James is dinsdag topscorer aller tijden geworden in de NBA. De 38-jarige small forward van de LA Lakers scoorde tijdens het duel met Oklahoma City Thunder zijn 38.388e punt.

Daarmee doet “King James” beter dan de legendarische Kareem Abdul-Jabbar, bij wie de teller in 1989 stopte op 38.387. Ook Abdul-Jabbar speelde destijds voor de Lakers. Abdul-Jabbar had voor zijn record 1.560 wedstrijden nodig, James ‘slechts’ 1.410.

Het duel tussen de LA Lakers en Oklahoma City Thunder was nog niet afgelopen toen LeBron James het record brak door 36 punten te scoren in de wedstrijd. Wel werd de wedstrijd opmerkelijk genoeg een tijdlang onderbroken. Ploegmaats, fotograen, zijn vrouw en kinderen en zelfs zijn makelaar kwamen het terrein op voor een korte ceremonie. Ook vorig recordhouder Kareem Abdul-Jabbar kwam - met nog tien seconden te spelen in het derde van vier quarters - op het terrein voor felicitaties. Opvallend: LA Lakers, de ploeg van James, stond op dat moment achter tegen Oklahoma, maar dat leek niemand te deren.

In het midden van de wedstrijd viert hij zijn record hier met zijn vrouw Savannah en zoon Bryce Maximus.

Felicitaties van zijn voorganger Kareem Abdul-Jabaar.

Er werd zelfs een micro bij gehaald. Opmerkelijk: op dat moment moesten er nog tien seconden gespeeld worden in het derde van vier quarters.

Vlak na het beslissende punt, stonden er al een hoop fotografen rond James.

