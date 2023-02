Vijftien procent meer transacties met Bancontact en Payconiq in 2022

Belgen hebben in 2022 opnieuw massaal contactloos betaald. Bancontact Payconiq Company behandelde bijna 2,3 miljard transacties, een stijging van 15 procent ten opzichte van het jaar voordien en ruim de helft meer dan in 2018. “De bankkaart bestaat al 40 jaar en ze zal nog wel even overleven. Maar de toekomst ligt toch vooral bij het betalen met de smartphone.”

“Onze betaalgewoontes veranderen in sneltempo en het einde van de versnelling in elektronisch betalen is nog niet in zicht”, zegt CEO Nathalie Vandepeute. “De bankkaart werd voor het eerst geïntroduceerd veertig jaar geleden. Het heeft dertig jaar geduurd voor we aan een miljard jaarlijkse betalingen zaten en in de afgelopen tien jaar is dat ruim verdubbeld.”

De jaarcijfers van Bancontact Payconiq bevestigen dat contactloos betalen, mede door de coronapandemie, zowat de norm aan het worden is. In februari 2020, de laatste volledige maand zonder lockdown, verliep 14,5 procent van de betalingen met een kaart van Bancontact in winkels zonder het intoetsen van een pincode. In december 2022 was dat opgelopen tot 61 procent.

Ook mobiele transacties zitten nog steeds in de lift. Naar schatting hebben zowat 6,7 miljoen Belgen in 2022 hun smartphone gebruikt om te betalen met Bancontact of Payconiq, zowel in winkels als aan vrienden of familie. Dat is op een jaar tijd een stijging van 20,5 procent. In totaal gaat het om 275 miljoen mobiele betalingen, een groei van 34 procent ten opzichte van 2021 en van 713 procent ten opzichte van 2018.

Vandepeute wijst bij wijze van verklaring naar de wet van 1 juli, die winkeliers verplicht om een digitale betaalmethode aan te bieden. “Het is nu eenmaal heel gemakkelijk om een sticker met QR-code te kleven.”

Betekent dit dat we volledig afstappen van cash geld? Toch niet, volgens de betaalspecialist. In 2022 ging het aantal geldafhalingen weer met 14 procent omhoog. Ondanks die lichte stijging blijft het totaal toch nog 21 procent lager dan voor corona. Vandepeute voorspelt dat die trend zich zal blijven voortzetten en ijvert voor een wereld met minder cash. “Een wereld zonder cash, dat is niet ons doel. Maar cash heeft wel een kost, al is die vaak niet te zien door de consument. Het is duur om cash op te slaan, te vervoeren en te beveiligen. Volgens studies zou dat de maatschappij jaarlijks 129 euro kosten per Belg. Bij elektronische betalingen is die kost er niet.”

De CEO verwacht een blijvende versnelling. “Volgens mij evolueren we in de toekomst nog meer naar mobiele betalingen. Cash en bankkaarten zullen niet verdwijnen, maar de ratio schuift daar toch van weg. Daarom verwachten we in de nabije toekomst een jaarlijkse stijging in contactloze transacties van 10 procent, terwijl dat vroeger om 3 tot 7 procent ging.”