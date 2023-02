Royal Mail onthult nieuwe postzegels met koning Charles III

De Britse Royal Mail heeft haar ontwerp voor de nieuwe postzegels met het gezicht van koning Charles III voorgesteld. De nieuwe zegels zullen verkocht worden vanaf 4 april, maakte de Britse postdienst woensdag bekend. Net als zijn moeder, Queen Elizabeth II, wordt de vorst in profiel afgebeeld.

Veel klanten zullen waarschijnlijk echter ook na begin april in de postkantoren postzegels met het gezicht van de in september overleden koningin krijgen. “De koning heeft zeer duidelijke instructies gegeven dat hij niet wil dat dingen worden versnipperd en voorraden worden weggegooid,” zei David Gold van de Royal Mail. “Hij zei heel duidelijk dat er geen haast bij was, hoe lang het ook duurde om de voorraad op te gebruiken.” Dat maakt deel uit van Charles’ overtuigingen als milieuactivist, zegt Gold.

Bij het ontwerp koos de koning voor continuïteit. Sinds ‘Penny Black’, de eerste postzegel ter wereld in 1840 met koningin Victoria, hebben Britse postzegels altijd monarchen in profiel, met de blik naar links, afgebeeld.