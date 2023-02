Franse schrijver Michel Houellebecq wil “pornofilm” waarin hij te zien is verbieden

De trailer toont de controversiële schrijver als hij zonder shirt in bed een jonge vrouw kust. De advocaten van Houellebecq en zijn vrouw zijn juridische stappen begonnen om de film verboden te krijgen, melden Franse media.

In de trailer vertelt regisseur Stefan Ruitenbeek in een commentaar dat Houellebecq hem had geschreven dat zijn huwelijksreis naar Marokko was gecanceld uit vrees voor een ontvoering door moslimextremisten, terwijl zijn vrouw een maand bezig was geweest “om vanuit Parijs de prostituees alvast te regelen”.