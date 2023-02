Miss België-organisatrice Darline Devos geschrokken na auto-ongeval van Chayenne Van Aarle: “Verschrikkelijk aangedaan”

Play Café, van maandag tot donderdag, bij Play4 en op GoPlay

Celine Van Ouytsel - zelf Miss België in 2020 - contacteerde voor Play Café Darline Devos, de organisatrice van de missverkiezing. “We zijn verschrikkelijk aangedaan van het nieuws”, klinkt het. “Haar oogkas is gebroken en ze heeft een snee in haar gezicht.”

“Chayenne is stabiel. Ze heeft veel verwondingen, maar is niet in levensgevaar”, liet haar vriend Nicolas Geniets aan onze redactie weten. Van Aarle heeft een zware hoofdwonde opgelopen, verschillende breuken en snijwonden. Ook liep ze een rugletsel op.