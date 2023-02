Reddingswerkers bevrijden een vrouw vanonder de restanten van een appartementsgebouw in het Turkse Kahramanmaras. — © AP

De officiële dodentol na de reeks zware aardbevingen in Turkije en Syrië blijft minuut na minuut stijgen. Gisteravond was al sprake van meer dan 7.200 doden, terwijl ontelbare slachtoffers nog onder het puin liggen. Het ijskoude weer en de sneeuw bemoeilijken de reddingswerken. En de hulpverlening – zeker in ­Syrië – komt heel traag op gang.