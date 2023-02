Burnley bekert verder: Nathan Tella bezorgt troepen van Vincent Kompany in extremis de zege tegen Ipswich Town

Vincent Kompany mag zich met Burnley opmaken voor de 1/16e finales van de FA Cup. Burnley leek lang op weg naar verlengingen tegen Ipswich Town, maar Nathan Tella zorgde in de blessuretijd toch nog voor de kwalificatie. In de volgende ronde wacht laagvlieger Fleetwood Town.

In de Championship draait het de laatste weken bijzonder goed voor Burnley. Onder leiding van Vincent Kompany staan de Clarets afgetekend aan de leiding met zeven punten voorsprong op eerste achtervolger Sheffield United.

Toch wou Kompany ook in de FA Cup ver geraken. Het schakelde eerder al Bournemouth uit, maar tegen Ipswich Town kwam het vorige week niet verder dan een 0-0-gelijkspel. Een replay moest dus beslissing brengen. Daarin begon Burnley, met oude bekenden Al-Dakhil, Foster, Vitinho en Bastien in de basis, bijzonder scherp aan de wedstrijd. Na twee minuten deden de troepen van Kompany al wat vorige week niet lukte: scoren. Nathan Tella mocht het openingsdoelpunt vieren.

Lang zou die voorsprong echter niet op het bord staan. Nog geen minuut later was de gelijkmaker al een feit. George Hirst kreeg te veel tijd en hing de bordjes weer in evenwicht.

Daarna bleef Burnley het balbezit monopoliseren, maar echte grote kansen leverde dat niet op. Ook Ipswich kon doelman Peacock-Farrell slecht enkele keren aan het werk zetten. Verlengingen leken dan ook in de maak, tot Nathan Tella in de slotminuut Burnley alsnog naar de volgende ronde schoot. Daarin wacht Fleetwood Town, een laagvlieger uit de League One.