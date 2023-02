Vooral in Syrië is situatie dramatisch: “Mensen graven met blote handen naar overlevenden onder het puin”

Zowat de hele wereld beloofde al op een of andere manier steun aan Turkije en Syrië na de zware aardbevingen. Maar van die steun is op het terrein nog niet erg veel te merken. Vooral in Syrië is de situatie dramatisch. De verwoeste infrastructuur maakt het zo goed als onmogelijk voor hulpverleners om tot bij de slachtoffers te geraken. En ook de oorlogssituatie in het land speelt hen parten.

“De situatie is zeer somber. In het noordwesten van Syrië is het een absolute ramp”, zegt Oubadah Alwan van de Syrische Witte Helmen. “Dit ligt ver buiten onze mogelijkheden. Turkije, een ‘compleet’ land, vraagt al om internationale steun. Beeld je in hoe de situatie momenteel voor Syrië is. We begrijpen dat er veel aandacht naar Turkije gaat, maar wij bevinden ons in volledig andere omstandigheden. Het noorden van Syrië is eigenlijk een oorlogszone. Geen enkel land wil het risico lopen zijn hulpverleners naar hier te sturen. Maar als er niet onmiddellijk actie ondernomen wordt, dan zal het dodental sterk stijgen.”

De getroffen Turkse regio is normaal een hub voor hulporganisaties om de conflictzone in Syrië te bevoorraden, legt de Syriër Tammam vanuit het Turkse Gaziantep uit. Hij trok in 2015 naar Turkije om vandaaruit met zijn ngo Olive Branch Syriërs te helpen. “Het hele hulpmechanisme voor Syrië hangt af van Turkije en dat is nu helemaal weggevallen. Wij hebben hier in Turkije nu zelf hulp nodig”, zegt hij. En daardoor blijft Syrië in de kou staan. “Syrië heeft nog niets gekregen. Ik heb niet het gevoel dat er een ernstige hulpreactie voor Syrië is. De mensen hebben er niets meer. Het is al de zoveelste crisis voor hen. Ter plekke kunnen ze niets doen. Ze graven met hun handen naar overledenen onder het puin. Ze kunnen enkel toekijken terwijl mensen sterven. Ik kan zelfs niet beginnen te beschrijven hoe ernstig de situatie er is.”

(Lees verder onder de foto)

© REUTERS

Hulp op elk vlak

“Eigenlijk hebben we hulp nodig op elk vlak”, beaamt Alwan. “Medische hulp, mankracht, reddingswerkers, maar ook iets zo simpel als brandstof. Zonder brandstof kunnen we de machines niet gebruiken om mensen vanonder het puin te halen.” Maar hoe ze die hulp daar moeten krijgen, weet ook hij niet. “De hoofdboodschap is dat er geen enkele manier is om hierdoor te geraken zonder extra hulp. Dit kunnen we zelf niet aan.”

De Syrische Witte Helmen kan je hier steunen.