Microsoft integreert technologie achter ChatGPT in zijn zoekmachine

Microsoft gaat artificiële intelligentie (AI) integreren in zijn zoekmachine Bing. Het softwarebedrijf gaat daarvoor gebruik maken van de technologie van OpenAI, het bedrijf achter het veelbesproken programma ChatGPT. Dat heeft Satya Nadella, de CEO van Microsoft, dinsdag bekendgemaakt in het hoofdkantoor van het bedrijf in Redmond.