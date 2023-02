Juventus dankt Serviërs Vlahovic en Kostic voor driepunter bij Salernitana

Dusan Vlahovic, na een lange blessure voor het eerst sinds 21 oktober 2022 weer in de basis, zette eerst een strafschop om en na rust prikte de Serviër z’n tweede tegen te touwen. Goed voor de 0-3, want in de tussentijd had Filip Kostic ook al de weg naar doel gevonden.

Met deze driepunter staat de Oude Dame nu tiende, op 26 punten. Dat zijn er 30 (!) minder dan leider Napoli. Al zit de recente puntenaftrek van 15 punten wegens fraude daar ook voor iets tussen.