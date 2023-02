Gamer is helemaal van de kaart als ze deepfake-video’s van zichzelf op pornosite ontdekt: “Zo ziet pijn eruit”

‘QTCinderella’ livestreamt normaal gezien videogames voor haar meer dan 800.000 volgers op Twitch, maar enkele dagen geleden toonde ze een andere kant van zichzelf. De jonge Amerikaanse - wier echte naam Blaire is - was helemaal van de kaart en huilde tranen met tuiten nadat ze had ontdekt dat er seksvideo’s van haar op een pornosite circuleerden. Valse seksvideo’s die gemaakt zijn met deepfake, waarbij gebruik wordt gemaakt van geavanceerde technologie om beelden samen te stellen.

“Zo ziet pijn eruit”, aldus de jonge vrouw in de emotionele video die ze op Twitch zette. “Iedereen ter wereld zou me afraden om nu te livestreamen, maar ik wilde tonen dat pijn er zo uitziet.” De bal ging aan het rollen toen een andere populaire gamer per ongeluk een tabblad van zijn browser toonde op het platform. Uit de titel bleek dat hij op een pornosite zat en de deepfake-video’s van ‘QTCinderella’ had bekeken. De gamer - die zichzelf Antioc noemt - heeft zichzelf intussen uitvoerig geëxcuseerd voor de fout die hij beging.

De valse video’s van Blaire zijn intussen verwijderd, maar de jonge vrouw is nog steeds erg aangedaan van het voorval. Haar krachtige boodschap aan iedereen die zo’n video’s bekijkt gaat intussen de wereld rond. “Als je in staat bent om naar vrouwen te kijken die zichzelf niet verkopen of voordeel halen door er seksueel uit te zien”, klinkt het. “Als jij in staat bent om daar naar te kijken, dan ben jij het probleem. Dan zie je vrouwen als een voorwerp. En je zou je daar niet goed bij mogen voelen.”