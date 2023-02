City Pirates moet tegen Tongeren op zoek naar de punten: “Ideaal om de match tegen Turnhout zo snel mogelijk achter ons te laten”

Merksem

Vandaag staan er zowel in provinciale als in nationale verschillende inhaalmatchen op het programma. Ook City Pirates moet vol aan de bak gaan: na het verlies tegen rechtstreekse concurrent Turnhout weten de Piraten wat ze vanavond moeten doen tegen Tongeren. “Als we winnen, zetten we Turnhout op vier punten én springen we over Lebbeke”, aldus aanvoerder Joy Van Den Bogerd.