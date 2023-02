44 jaar na de laatste aflevering: John Cleese reanimeert legendarische sitcom ‘Fawlty Towers’

Basil Fawlty is terug! Een reboot van John Cleese’ legendarische Britse serie Fawlty Towers, waarvan de laatste aflevering bijna 45 jaar geleden werd uitgezonden, komt er binnenkort aan. Net als in de jaren ‘70 heeft de acteur de touwtjes stevig in handen. Hij schrijft de scenario’s en speelt de hoofdrol.

Nieuws dat totaal onverwacht komt, en tot op het laatste moment onder de radar kon blijven. In het grootste geheim heeft John Cleese gesprekken gevoerd met een productiehuis om een nieuw leven te schenken aan de humoristische serie die hem definitief op de kaart zette. De acteur laat weten dat de ontmoeting met de mensen van het productiehuis Castle Rock ‘één van de meest creatieve sessies’ was die hij ooit heeft meegemaakt.

Fawlty Towers, over een grofgebekte hoteleigenaar, zijn vrouw en de personeelsleden, liep twee seizoenen. Er werden zes afleveringen gemaakt in 1975, en nog eens zes in 1979. De twaalf episodes verkregen al snel een cultstatus. Vooral de aflevering ‘The Germans’, waarin Basil zijn uiterste best doet om tegen hotelklanten niet te beginnen over de oorlog -don’t mention the war- maar daar uiteraard in faalt, is één van de absolute klassiekers. Ondanks het beperkt aantal afleveringen staat Fawlty Towers vaak op nummer één in lijstjes van beste Britse comedyseries ooit. Het idee voor de reeks ontstond nadat de acteur had verbleven in Gleneagles Hotel in Torquay, Devon met de mensen van Monty Python en er onheus was behandeld door de eigenaar.

Cleese schrijft de nieuwe verhalen met zijn dochter Camilla. Beiden zullen ook een rol vertolken in de serie. De nieuwe serie speelt zich uiteraard in het heden af en laat zien hoe de cynische en misantropische Basil Fawlty zich door de moderne wereld navigeert. Meer details wil men voorlopig niet geven, behalve dan nog dat hij maar sinds kort ontdekt heeft dat hij een dochter heeft, en dat ze toch besluiten om samen een boetiekhotel te openen.

Manuel

De oorspronkelijke serie werd geschreven door Cleese en Connie Booth, die de rol vertolkte van kamermeisje Polly. Andrew Sachs, alias de legendarische Spaanse ober Manuel, overleed in 2016. Cleese’s bazige vrouw Sybil werd gespeeld door Prunella Scales. De inmiddels negentigjarige actrice beëindigde drie jaar geleden haar acteercarrière.

Cleese, ook bekend van A Fish Called Wanda en Shrek, is niet op zijn mond gevallen. Vorige week veegde hij nog de vloer aan met de BBC omdat ze volgens hem te weinig herhalingen uitzonden van Monty Python, een bewering die trouwens niet klopte. Momenteel maakt hij ook een documentaire over cancelcultuur. Waar de nieuwe versie van Fawlty Towers te bekijken valt is nog niet bekend gemaakt. De serie zat vroeger bij de BBC.