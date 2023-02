Pelts gezin trekt naar Turkije om familie te helpen: “We krijgen nauwelijks informatie, mensen zijn nog vermist”

Pelt

De aardbevingen in Turkije en Syrië zorgen voor grote onzekerheid bij de Turkse gemeenschap in Limburg. Sommigen hebben sinds de bevingen niets meer van hun familie of vrienden gehoord. Wij volgen de familie Onlen uit Pelt. Zij vertrokken met het vliegtuig naar het getroffen gebied om hun familie te helpen. Ze willen helpen zoeken naar vermisten en nemen dekens, voedsel en hulpmiddelen mee.