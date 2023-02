Amerikaanse marine deelt eerste beelden van Chinese spionageballon

Het US Fleet Forces Command plaatste verschillende foto’s op zijn Facebook-pagina waarop te zien is hoe grote brokstukken van de ballon in een boot worden gehesen. Matrozen, die deel uitmaken van het gespecialiseerde explosieventeam van de marine haalden zondag de brokstukken op.

Het apparaat zal nu worden onderzocht om te zien of het inderdaad spionageapparatuur was. China heeft herhaaldelijk volgehouden dat het “voor civiel gebruik is en de VS is binnengekomen door overmacht. “Het was een ongeluk”, klinkt het.

De ontdekking van de ballon veroorzaakte een diplomatieke crisis, waarbij de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken onmiddellijk een weekendtrip naar China afzegde vanwege de “onverantwoordelijke daad”.