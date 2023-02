Frankrijk laat wijn wegens afzetproblemen tot alcohol distilleren

Frankrijk heeft problemen om al zijn wijn verkocht te krijgen. De regering besliste daarom om een steunprogramma op poten te zetten, goed voor 160 miljoen euro in 2023, waarbij wijnoverschotten kunnen omgezet worden in pure alcohol. Die kan dan bijvoorbeeld gebruikt worden voor andere toepassingen, zoals ontsmettingsmiddelen, parfum of bio-ethanol, zo maakte het Franse ministerie van Landbouw dinsdag bekend.