Oostenrijk is met 5-1 te sterk voor Red Lions op WK indoor

De Red Lions (FIH-8) hebben dinsdag in het Zuid-Afrikaanse Pretoria een eerste nederlaag geleden op het WK zaalhockey. Titelverdediger Oostenrijk (FIH-1) bleek een maatje te groot. Het werd 5-1.

Bij de rust stonden de Belgen 3-1 in het krijt. Kapitein Philippe Simar redde de eer in de 13e minuut.

Eerder wonnen de Belgen wel vlot van Kazachstan (FIH-13) en Nieuw-Zeeland (geen ranking). Ze staan in groep A op de derde plaats, na Oostenrijk en Nederland. Woensdag nemen ze het nog op tegen Namibië (FIH-16), donderdag is Nederland (FIH-7) de laatste tegenstander in de groepsfase. De top vier plaatst zich voor de kwartfinales.