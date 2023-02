Max Colombie openhartig over worsteling met angsten: “Ik ben gevlucht in drank en drugs”

Max Colombie (31) is helemaal terug met Oscar and the Wolf. Onlangs opende hij de MIA’s vanop de hoogste bol van het Atomium in Brussel: “Ik heb enorme hoogtevrees, daar heb ik me zwaar moeten overzetten.” Deze zomer sluit hij Best Kept Secret af, staat hij op Rock Werchter en tourt hij in het Midden-Oosten. Maar vooral werd hij vorig jaar weer baas over zijn eigen hoofd, over zijn angsten die te fel woelden. “Bij mij is het glas altijd halfleeg, ik denk in rampscenario’s.”