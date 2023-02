VRT komt met officiële mededeling over Cathérine van Eylen na onthullingen bij Anderlecht: “Ze zal haar rol herbekijken”

Vandenhaute zou volgens Humo aan Anderlecht factureren via een managementvennootschap. Maar daarbij kan men wel geen inzage krijgen in de grootte van de betreffende facturen. In dit geval gaat het om Huppeldepup nv, een vennootschap op naam van hemzelf en zijn vrouw – en VRT-journaliste – Cathérine Van Eylen. Een sportjournaliste die geld krijgt van een voetbalclub waarvan haar man voorzitter is, roept logischerwijs vragen op. De onthullingen hebben dan ook voor haar gevolgen.

De openbare omroep, de werkgever van Van Eylen, reageerde intussen. “Cathérine is vast in dienst bij de VRT en we kennen uiteraard haar band met Wouter Vandenhaute, maar ze is daar altijd heel correct mee omgegaan”, aldus de VRT in een officieel communiqué. “En als haar man het onderwerp is van een reportage, laat ze zich vervangen. We zien dus geen deontologische bezwaren. Wel hebben we pas nu vernomen dat Wouter Vandenhaute via nv Huppeldepup facturen stuurt naar Anderlecht. Daarom zal ze haar rol binnen die nv de komende dagen herbekijken.”