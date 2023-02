De zware aardbevingen die Turkije troffen, veroorzaken onnoembaar leed in het zuidoosten van het land en buurland Syrië. Had de regio zich beter kunnen voorbereiden? En kan de aarde ook in ons land zo zwaar beven? “De gevoeligste plek is het drielandenpunt. Daar zit een oude breukstructuur die om de paar decennia aardbevingen produceert”, zegt geoloog Katleen Wils (UGent).