“De jacht is open”: gezochte man daagt politie uit in filmpjes op sociale media... en wordt opgepakt

Een gezochte Brit daagde de politie enkele weken uit door op sociale media updates over zijn verblijfplaatsen te zetten en filmpjes te maken terwijl hij voor het commissariaat van Norfolk passeerde. Dean ‘Shorty’ Manning (34) - zijn bijnaam heeft hij aan zijn kleine gestalte te danken - werd in 2022 tot 18 maanden celstraf veroordeeld na huiselijk geweld, maar keerde begin januari niet terug na zijn penitentiair verlof. Aan zijn volgers zei hij dat hij “de jacht open” was en dat hij “van het leven genoot”. Dat genieten was van korte duur: de politie van Norfolk kon hem arresteren en bedankt “de media en het publiek voor hun hulp”.