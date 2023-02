Pelt

Het drama in Pelt komt hard aan bij een Noord-Limburgse vrouw, die als kind zelf opgroeide in een gezin vol geweld. In een open brief vertelt ze anoniem hoe haar vader haar moeder najaagde met een vleesmes. “Bel alsjeblieft de politie of 1712 als je ergens iets verdachts merkt”, roept ze op.