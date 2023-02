Vergeet nog even de Oscars, eerst maakt L.A. zich vannacht op voor de Grote LeBron James Show in Hollywoodstijl

De aanloop naar de Oscaruitreiking, begin maart, begint zoetjes aan maar Hollywood rolt de rode loper voorlopig nog niet uit. L.A. maakt zich eerst vanaf komende nacht op voor een ander feestje. In de hoofdrol: LeBron James, voor 20.000 man en de rich and the famous.

Wie LeBron James nog de resterende 36 punten wil zien scoren en zo recordhouder Kareem Abdul-Jabbar (38.387 punten) zien voorbijgaan, moet zijn portemonnee opentrekken. De helft duurder dan de gemiddelde ticketprijs gaan de kaartjes de deur uit, aldus het ticketbureau Stubhub, wanneer de Lakers Oklahoma komende nacht vanaf 4.30 uur Belgische tijd City Thunder partij geven. Te beginnen vanaf 144 dollar, en tot zitjes courtside, tot 74.121 dollar.

De kaartjes voor wedstrijd van donderdag op vrijdag vanaf 4 uur Belgische tijd, tegen Milwaukee Bucks, gaan nog hoger, tot 70 procent hoger dan normaal en te beginnen vanaf 630 dollar tot 98.828 dollar.

Versta: de teneur is dat James de klus niet in één match maar in twee matchen zal klaren in de Crypto.com Arena, die plaats biedt aan twintigduizend man. Niet getreurd voor de Lakersfans, de volgende twee wedstrijden spelen de Lakers thuis.

De voorbije dagen gingen de kaartjes als zoete broodjes de deur uit, meer dan de wedstrijden voor de New York Knicks, Golden State Warriors en Boston Celtics samen. Niet slecht voor een ploeg die amper dertiende staat.

Correctie: niet zomaar ‘een’ ploeg. Bij de Lakers mag het altijd iets meer zijn, en daar dan nog een laagje bovenop. The City of Angels, waar emoties worden uitvergroot, met een mix van glamour, glitter, show. Niet toevallig heeft Hollywood en de Los Angeles gevestigde entertainmentbusiness daar heel wat mee te maken. En niet toevallig zakken the rich and the famous graag en vaak af naar de Lakers, van Leonardo DiCaprio over Tom Cruise tot Snoop Dogg. Of niet toevallig worden enkele van de betere zitjes, op de voorste rij, de Nicholson Seats genoemd, naar acteur Jack Nicholson, een van de trouwste supporters. Zelfs al is de 85-jarige er minder vaak te zien dan vroeger.

Acteur Jack Nicholson, jarenlang een trouwe fan van de Lakers. — © Getty Images via AFP

Wie in de recordmatchen alleszins wordt verwacht, is de man die zijn record zal verliezen, Abdul-Jabbar. O ironie: Abdul-Jabbar was zelden een vrolijke Frans in de glorieperiode bij de Lakers, werd alleszins nooit zo omarmd door de Lakersfans als pakweg Magic Johnson, Kobe Bryant of James. James en Abdul-Jabbar zelf zijn ook niet de beste vrienden. Toen James zich sceptisch uitliet over het coronavaccin of enkele maanden later corona vergeleek met een ordinaire verkoudheid, kreeg hij twee keer het deksel op de neus van Abdul-Jabbar. Dat James volledig ernaast zat met zijn houding. “LeBron is een kritische stem tegen politiegeweld voor de zwarte gemeenschap maar hij moet met dezelfde stem vaccins verdedigen, die de levens van duizenden zwarten kan redden.” Van zijn latere uitspraken dat James wel goede dingen deed maar ook soms “stomme handelingen” – hij doelde onder meer op een dansje – kwam hij terug. LeBron zei aanvankelijk wel dat hij vereerd was dat hij mogelijk in de voetsporen kan treden maar schaafde later bij met de woorden: “Ik heb geen relatie met hem.”

Detail: de voorbije dagen werd James op het trainingsveld gesignaleerd terwijl hij meermaals de sky hook oefende, de legendarische beweging die het handelsmerk van Abdul-Jabbar was. Is een hommage in de maak? Of nog beter, een wiedergutmachung bij wijze van verzoening tussen de twee, tussen alle halleluja’s, hosanna’s en show door? Een perfect Hollywoodscenario.