Hasselt

Steeds meer gamers nemen hun hobby serieus en investeren in high-end goodies om hun prestaties te verbeteren. Met de DualSense Edge voor de PlayStation 5 zet Sony alvast zijn eerste stappen op de markt van de pro-controllers. De controller is op veel vlakken verbeterd, maar hapt ook een flink stuk uit je portemonnee. Verantwoord of niet?