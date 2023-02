Elke dag vier uur op de loer: Maarten fotografeert 181 vogelsoorten in het Schulensbroek

Een ijsvogel, visarend, grutto, Amerikaanse goudplevier, blauwborst… Het aantal vogels - waaronder vele zeldzame exemplaren - die natuurfotograaf Maarten Drybooms (40) al voor zijn lens heeft gekregen én vastgelegd, is haast eindeloos. Het Schulensbroek is zijn geliefkoosde biotoop. “Als ik een bijzondere vogel kan spotten, kan mijn dag niet kapot”, glundert Maarten.

Wie een wandelingetje aan het Schulensmeer maakt, heeft veel kans om Maarten Drybooms tegen het lijf te lopen. Hij is een verwoed vogelspotter en trekt elke dag 4 à 5 uur de natuur in, gewapend met zijn camera en telelens. Al zijn waarnemingen registreert Maarten nauwgezet op de app van Natuurpunt.

IJsvogel. — © Maarten Drybooms

Naast zijn dagtaak in het provinciaal domein Halve Maan in Diest vindt Maarten nog de tijd om twee keer per dag naar het Schulensbroek of de vijvers van Schalbroek te trekken. Altijd te voet of met de fiets, een auto heeft hij niet. “Ik ga het liefst in mijn eentje. Dan zie ik de meeste vogels. Als tegenwoordig ergens een speciale vogel wordt waargenomen, dan dagen op die plek binnen de kortste keren 100 of 150 liefhebbers op om die vogel ook te kunnen fotograferen. Daar doe ik liever niet aan mee.”

Mooiste moment

Maarten, afkomstig van Vorselaar in de Antwerpse Kempen, woont sinds zes jaar in Lummen. “Het Schulensbroek is een gedroomde omgeving voor een vogelliefhebber”, knikt hij. “Vroeger, toen ik nog in Vorselaar woonde, moest ik een uur fietsen naar een natuurgebied om vogels te kunnen spotten. Nu zit ik na een paar minuten wandelen al midden in het groen. Eerst woonde ik in Linkhout. Door omstandigheden moest ik een nieuwe woning zoeken. Maar ik wist toen wel zeker: ‘Hier wil ik nooit meer weg. Ik blijf in Lummen, dicht bij de natuur’. Nu woon ik in Lummen-centrum, iets minder dicht bij het Schulensmeer, maar zelfs hier zie ik vanop mijn terras regelmatig de mooiste vogels voorbijvliegen.”

Kemphaan. — © Maarten Drybooms

De nieuwbakken Lummenaar is een natuurliefhebber pur sang. “Als ik het geluid van overvliegende kraanvogels hoor, dan krijg ik kippenvel”, zo getuigt Maarten. “Een paar jaar geleden kon ik een snoek met een lengte van minstens een meter fotograferen in het ondiepe water van ‘t Vloot aan het Schulensmeer. Zoiets maakt mijn dag goed. Mijn mooiste moment beleefde ik zes jaar geleden, toen ik hier pas woonde. Ik ging ’s avonds laat nog wandelen. Op een bepaald moment hoorde ik een vreemd geluid en dan vlogen opeens drie reuzensternen boven mij. Dat had ik nooit eerder meegemaakt.”

Maarten heeft niet alleen een passie voor vogels, ook vlinders gaan hem nooit vervelen. En om die voor zijn lens te krijgen, wil hij zijn favoriete Schulensbroek wel eens achter zich laten. “In de zomer ga ik graag naar Wallonië om vlinders te spotten. Vorig jaar ben ik naar de vallei van Aosta in Italië geweest. Daar heb ik een 100-tal verschillende vlinders kunnen fotograferen met mijn telelens. Maar ook dicht bij huis heb ik al zeldzame vlinders waargenomen. Zo heb ik vorig jaar in het Schulensbroek twee vlindersoorten gefotografeerd die daar nooit eerder zijn gezien, de kleine ijsvogelvlinder en de keizersmantel.”

Visarend. — © Maarten Drybooms

Nieuwe vriendin

Soms zijn er ook ontgoochelingen, zoals die gemiste kans om een draaihals - een vogel uit de familie van de spechten - te fotograferen. “Een vriend verwittigde me dat er zich een draaihals ophield in het slibbekken van het Schulensmeer. Hij was er mieren aan het zoeken in de modder. Ik haastte me zo snel als ik kon naar die plaats, maar tegen de tijd dat ik daar aankwam, was die draaihals net weggevlogen. Ooit hoop ik toch zo’n draaihals te kunnen spotten. Ook een hop staat nog op mijn verlanglijstje. Het is meer dan 20 jaar geleden dat ik er eentje heb gezien.”

Vorig jaar heeft Maarten maar liefst 181 verschillende vogelsoorten gespot in het Schulensbroek. Dat aantal gaat hij dit jaar vermoedelijk niet halen. “Sinds kort heb ik een nieuwe vriendin”, lacht Maarten. “Dus het zou kunnen dat ik wat minder tijd ga doorbrengen in de natuur.” Of die nieuwe vriendin dan niet dezelfde passie deelt? “Niet echt. Zij heeft schrik van vogels.”