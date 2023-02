Takeaway tip: bij Hamontse familie bestel je heerlijke tapasschotels voor een feestje of het aperitief

Een tapasschotel met vlees (35 euro voor 2 pers.), een met vis (43,5 euro voor 2 pers.) of toch liever vegetarisch (35 euro voor 2 pers.)? Bij Tapas Takeway in Hamont heb je een ruime keuze aan verschillende tapasschotels. Ook halal schotels worden er aangeboden. “We willen niemand buiten sluiten, ook onze Turkse, Marokkaanse en vegetarische vrienden niet”, zegt Femke Bogers.

In volle coronatijd kwam de kapster thuis te zitten. “Ik was het gewoon om zeven dagen op zeven te werken. Ik werkte in een kapsalon, had mijn eigen salon in bijberoep en kluste op zondag nog bij in de horeca. En plots was er niks meer. Zo ontstond - samen met mijn zus Sanne - het idee om met takeaway te starten. We zijn een grote familie met vijf kinderen. Bijna elke maand is er wel een verjaardag van één van ons, onze ouders of partners. We houden ervan om de tafel rijkelijk te dekken met allerlei lekkere hapjes. Zo ontstond het idee om ook anderen blij te maken.”

© Femke Bogers

“We gingen van start met één tapasschotel en een nachokit. We hadden nooit durven dromen dat het zo succesvol zou zijn. Al snel breidden we ons aanbod uit met themaschotels tijdens de feestdagen, een sweetbox enzovoort. Terwijl mijn zus en ik ons ontfermen over de schotels, helpt onze vader Gerrian met de leveringen. In Hamont-Achel leveren we gratis, daarbuiten vragen we een leverkost. Op maandag en dinsdag maken we geen bestellingen. Alle andere dagen zijn we naast onze reguliere jobs druk in de weer met Tapas Takeaway. Tegen de zomer kan je ook bij ons terecht voor picknickmanden. En zo blijven we nieuwe dingen bedenken waarmee we onze klanten kunnen verwennen.”

Tapas Takeaway, Voldersstraat 19 in Hamont-Achel. Afhaal enkel op bestelling van wo t.e.m. za van 18 tot 20 uur en op zo van 14 tot 20 uur. Bestellen kan op de website www.tapastakeaway.be Info: info@tapastakeway.be