Mark Cavendish leeft op bij Astana: “Het is de eerste keer dat ik mezelf niet moet bewijzen om een kans te krijgen”

Mark Cavendish reikt dit seizoen de hand naar het absolute alleenheerschappij in de Tour de France. Bij de Kazachse troepen van Astana kan Cavendish zonder druk op de fiets kruipen. “Hier zien ze me als persoon, niet als product”

Cavendish voelt zich al helemaal thuis bij zijn nieuwe ploeg Astana. Toen hij vorig jaar aan de kant werd geschoven door Patrick Lefevere en ook de deal met het Franse B&B Hotels-KTM werd afgeblazen, zag Cavendishs toekomst er bijzonder grijs uit. Tot Astana redding bracht.

In The Times looft hij de aanpak en het vertrouwen van ploegleider Aleksandr Vinokourov. “Vino belde me op en zei: ‘ik ga je niet kunnen betalen wat B&B betaalt, maar kom maar bij ons, hier is er geen druk.”

Geen druk

Vinokourov verzekerde Cavendish tijdens de onderhandelingen dat er geen druk is om overwinningen te boeken in het truitje van Astana. “Het maakt niet uit als komend seizoen geen succes wordt. Als we niet winnen dan is dat maar zo, maar we gaan het blijven proberen”, drukte Vinokourov hem op het hart.

Voor Cavendish genoeg om voor Astana te kiezen. “Ik heb in teams gezeten waarin heel veel van me verwacht werd. Dat was hard en ik voelde die druk. Dit is de eerste keer dat ik een doel kan stellen en ernaar kan toewerken zonder dat ik me moet bewijzen om een kans te krijgen.”

Het record van Merckx

Bij Astana moet Cavendish niet smeken om kansen. “Hier voel ik me gerespecteerd voor wat ik bereikt heb, wat ik nog kan bereiken en ook als persoon word ik gerespecteerd. Ze zien mij als een persoon en niet als een product.”

Cavendish jaagt nog steeds op het record van Merckx, maar hij wilt vooral winnen. “Ik zou nu kunnen stoppen. Ik heb de meeste overwinningen in de Tour de France, maar het doel is winnen. Niet één bepaalde overwinning, maar winnen.”