Belgen betrokken bij zware vechtpartij tijdens après-ski

Verschillende skiërs - waaronder Belgen - gingen elkaar te lijf in de skigebieden Zell am See en Hinterglemm in Oostenrijk. Twee vakantiegangers werden zelfs naar het ziekenhuis gebracht.

In Zell am See kregen enkele Engelse en Belgische vakantiegangers ruzie in een snackbar op het stationsplein. Beide groepen, elk bestaande uit zes tot tien man, vielen elkaar aan. Twee mensen raakten licht gewond in het gezicht door klappen en door rondgeslingerde meubels en servies.

De reden voor de ruzie kon door de politie vooralsnog niet worden vastgesteld, omdat de 25- tot 35-jarige toeristen zwaar dronken waren. Tijdens de vechtpartij werd de bar zwaar bevuild en beschadigd door bloed, voedsel en rondgeslingerde voorwerpen. Volgens de politie is verder onderzoek nodig.

Maandagavond laat raakte ook een 43-jarige Belgische man gewond bij een ruzie in een après-ski bar in Hinterglemm. Volgens de politie had er een woordenwisseling plaatsgevonden tussen het slachtoffer en andere personen in de uitgang van de bar. De 43-jarige viel op de grond en werd in het gezicht geschopt door een onbekende dader. De Belg liep een hematoom en een zwelling aan zijn linkeroog op en werd per ambulance naar het ziekenhuis van Zell am See gebracht. De zoektocht naar zijn tegenstander leverde niets op.