Waarom de Harry Potter-magie na twintig jaar nog niet is uitgewerkt maar J.K. Rowling zelf het moeilijk maakt

Volgende week een Harry Potter-concert in Antwerpen. Deze week een nieuwe Potter-game in de winkels. Begin dit jaar een Potter-lichtspektakel in Sint-Pieters-Leeuw. Meer dan een kwarteeuw na het eerste boek en dik elf jaar na de laatste film, blijft de Potter-magie werken. “Zeker ook bij de jeugd. We herkennen ons in de tristesse van Harry”, zegt regisseur/acteur Viktor Nevelsteen (23).