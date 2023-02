Onze tv-tips: achter het masker, topsport en psychopaten

Behind the Mask

VTM, wo, 20.40u

Krijg je maar geen genoeg van The Masked Singer? Ook dit seizoen neem je weer een kijkje achter de schermen. Elke week blikt de afvaller terug op zijn avontuur en beleef je op de eerste rij de hectiek die zich tijdens de shows afspeelt achter het decor. Het programma is dit voorjaar groter dan ooit want deze keer doen maar liefst veertien kandidaten mee, en komt er ook nog een grote live apotheose.

EK Baanwielrennen

Canvas, wo, 18u

Het is vanavond erop of eronder voor onze landgenote Lotte Kopecky. Vorig jaar kon ze voor ons land liefst vijf medailles in de wacht slepen. De winnares van de Ronde van Vlaanderen kon ook schitterend presteren op de afvallingsrace en de puntenkoers. Wat zal het nu worden in het Zwitserse Grenchen voor het Europees kampioenschap? Je komt het hier te weten.

Married to a Psychopath

Play7, wo, 20.35u

Een twee uur durende documentaire over rechercheur Charles Henry die moordenaar Malcolm Webster opspoorde en voor het gerecht bracht. De man heeft een indrukwekkende carrière uitgebouwd als politieman maar deze zaak was de meest onvergetelijke uit zijn carrière. De dader had het steeds gemunt op rijke vrouwen. Nadat hij ze vermoordde, wilde hij hun levensverzekeringen innen. (tove)