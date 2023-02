Merchtemnaar Mike Thielemans is vaste mecanicien van Tom Pidcock: “Ik kies het bandenprofiel en de bandendruk, het gebeurt zelden dat Tom aanpassingen wil”

Thielemans groeide op in een wielerfamilie, met vader Rudy Thielemans die het tot vier keer toe tot Belgisch kampioen schopte. “Ik zat nog in de buggy, toen mijn mama met mij al naar de cross trok om mijn vader aan te moedigen”, zegt de Merchtemse mecanicien. “Op mijn achtste stond ik al in de wisselpost om fietsen aan te reiken. Ik heb het dus met de paplepel ingegoten gekregen. Ik vond de cross best leuk en startte dan ook zelf als veldrijder. Toen ik afzwaaide, wist ik nog niet in hoeverre ik betrokken zou blijven in het wielerwereldje. Dat veranderde vijf jaar geleden toen Kurt Bogaerts, de begeleider van Tom Pidcock, me polste als mecanicien. Kurt herinnerde me zich als crosser en wist dat ik de juiste man op de juiste plaats was. Ik reikte al fietsen aan toen ik kind was en uiteraard verleer je dat niet. Bovendien viel het ook te combineren met mijn werk in een fietsenzaak. Ik kan mijn verlof wat plannen in functie van de cross. Zo klop ik in de zomermaanden vaak wel wat extra uren, zodat ik in de wintermaanden wat meer kan vrij nemen.”

Blindelings op elkaar afgestemd

Tijdens de wintermaanden behoort Thielemans tot het vaste team van Tom Pidcock, die zijn regenboogtrui in Hoogerheide moest afstaan aan Mathieu van der Poel. “Ik kies het bandenprofiel en bepaal ook de bandendruk. Het gebeurt zelden dat ik op vraag van Tom toch nog wat druk moet bijsteken of aflaten. Tot incidenten in de wisselzone is het nog nooit gekomen, al hebben we nooit echt getraind op het aflossen van de fietsen. Na vijf jaar zijn we uiteraard op elkaar afgestemd en verloopt het wisselen blindelings. Je hebt mecaniciens die de fietsen eerder bruut aanreiken, maar ik opteer voor een rustige aanpak.”

Thielemans beleefde de opmars van de getalenteerde Brit van dichtbij. “Ik was er al bij toen Pidcock wereldkampioen werd bij de beloften. Tom rijdt enkel grote crossen, zodat ik ook geregeld meega naar het buitenland. De jongste jaren is het wel iets minder geworden, omdat de focus is verlegd naar de weg en hij nog maar een vijftiental veldritten rijdt. Intussen praat Tom ook al een aardig stukje Nederlands, hoor. Op televisie komt dat nog niet altijd uit de verf, maar ik kan je verzekeren dat hij al grote vorderingen maakte.”