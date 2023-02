VIDEO. Man United-trainer Ten Hag komt te laat op persconferentie en krijgt lachers op zijn hand: “Dit is echt geen boete”

Trainer Erik ten Hag is dinsdag een paar minuten te laat gekomen op zijn eigen persconferentie van Manchester United. Met zijn uitleg kreeg hij de lachers op zijn hand. “Dit is echt geen boete!”, klonk het.

De Nederlandse oefenmeester verklaart tegenover de aanwezige journalisten “dat hij er niets aan kon doen”. Wel bood hij zijn excuus aan. “Er was een technisch probleem met mijn visum.”

Uit de perszaal weerklonk de vraag of Ten Hag, die van regels naleven houdt, zichzelf nu een boete gaat geven voor zijn vertraging. “Nee, dit is echt geen boete! Hier kon ik niks aan doen. Je probeert er nu een verhaal van te maken, maar er was gewoon een technische fout en dat was het. Alles is volgens mij nu geregeld”, lacht de Nederlander. (lees verder onder de video)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ten Hag kan tegen Leeds geen beroep doen op Antony

Ten Hag kan woensdagavond in de competitiewedstrijd tegen Leeds United niet beschikken over Antony. De Braziliaanse aanvaller, afgelopen zomer overgekomen van Ajax, raakte afgelopen weekend geblesseerd tegen Crystal Palace.

“Antony is er woensdag niet bij, dus we moeten dat zien op te lossen”, zei Ten Hag, die ook Anthony Martial en Scott McTominay moet missen tegen Leeds. “Ik ben de trainer en moet kijken naar de spelers die beschikbaar zijn. We hebben veel goede spelers in de selectie die niet altijd in de basis staan. Ik zal dus anderen de kans geven om zich te laten zien.”

Ten Hag moet Casemiro missen vanwege een schorsing van drie duels. “Na de wedstrijd mag ik niet klagen over het feit dat Casemiro en Martial er niet bij waren. Nee, we moeten winnen. De selectie moet presteren en wedstrijden winnen, ongeacht wie er op het veld staat.”

United is opgeklommen naar de derde plaats in de Premier League. Leeds is de nummer 17. Maandag ontsloeg de degradatiekandidaat trainer Jesse Marsch.