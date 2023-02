Fransman Alexis Pinturault verovert op WB alpijnse ski gouden plak op combiné

Na de super-G stond de 31-jarige Pinturault nipt aan de leiding, met zes honderdsten van een seconde voorsprong op de Oostenrijkse titelverdediger Marco Schwarz.

Pinturault hield vervolgens stand in de slalom. De wereldkampioen van 2019 en olympische vicekampioen van 2018 op de combiné triomfeerde zo in de eerste mannenproef op dit WK. Met zijn totaalchrono van 1:53.31 telt hij een voorsprong van tien honderdsten op Schwarz. Twee jaar geleden op het WK in Cortina d’Ampezzo versloeg Schwarz Pinturault met vier honderdsten voor het goud. De Oostenrijker Raphael Haaser pakte dinsdag het brons, op 44 honderdsten. Hij is de broer van Ricarda, die maandag in de combiné bij de vrouwen derde werd.

