Primeur voor Belgische vrouwen in teamsprint op EK baanwielrennen: “Proberen te kwalificeren voor Olympische Spelen”

Woensdag starten de Europese kampioenschappen baanwielrennen in het Zwitserse Grenchen, en dat begint voor de Belgische ploeg meteen met een primeur: voor het eerst komen er Belgische vrouwen in actie op het EK in de teamsprint. Europees vicekampioene BMX Elke Vanhoof is de vreemde eend in de bijt.

De teamsprint voor vrouwen is het allereerste onderdeel op het EK-programma in Grenchen. Die teamsprint is ondanks de naam geen conventioneel sprintonderdeel: in tegenstelling tot de individuele sprint rijden de teams een soort tijdrit in ploegen van drie, waarbij elke renner steeds één ronde op kop fietst. Het onderdeel staat sinds 2010 op het EK-programma, maar nog nooit kwamen er Belgische vrouwen in actie. In 2013 waren Gilke Croket en Sarah Inghelbrecht wel geselecteerd voor de teamsprint (die toen nog met twee rensters werd verreden), maar het duo kwam uiteindelijk niet aan de start.

Voor de komende Europese kampioenschappen in Grenchen zijn voormalig keirinwereldkampioene Nicky Degrendele, Valerie Jenaer, Europees vicekampioene BMX Elke Vanhoof en Julie Nicolaes geselecteerd. Van dat Belgische viertal zullen er telkens drie rensters in actie komen. “Nicky was natuurlijk al een gerenommeerd sprintster van wereldklasse”, vertelt de Belgische pistebondscoach, de Nieuw-Zeelander Tim Carswell. “Julie Nicolaes heeft vorig jaar twee medailles geboekt op het WK voor juniores. En Valerie Jenaer komt uit het ijshockey en het bobsleeën.”

De opvallendste naam is echter die van Vanhoof, al jaren wereldtop in het BMX’en. “De fysieke eigenschappen van het BMX’en passen extreem goed bij de piste, vooral bij de sprint dan”, aldus Carswell. “Elke heeft vorig jaar al wat op de piste gereden, en na gesprekken met BMX-bondscoach Chris Jacobs zijn we tot de overeenkomst gekomen haar in de sprintploeg op te nemen. Al blijft haar focus op de BMX liggen. Elke traint nog maar een zevental weken met ons, maar heeft al een mooie progressie gemaakt. Op die korte termijn doet ze het heel goed.”

Doel van het teamsprintproject volgens Carswell? “Tegen 2028 willen we een sprintploeg bij de mannen en de vrouwen hebben. Er is geen enkele reden waarom België op termijn niet over een heel erg sterk sprintprogramma zou kunnen beschikken. Bij de vrouwen zit alles nu in een stroomversnelling. We hebben goeie, getalenteerde meisjes, maar dit project is wel nog erg jong. De intentie is om ons te proberen kwalificeren voor de Olympische Spelen, maar in een ideale wereld hadden we meer voorbereidingstijd gehad. Dit EK wordt onze eerste kans om in competitie te gaan en om punten te pakken voor de Olympische Spelen van Parijs.”