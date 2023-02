EERSTE PROVINCIALE. Straffe transfer voor Torpedo, pakt Zepperen-Brustem ook tweede periodetitel?

In eerste provinciale is de vraag of Zepperen-Brustem na deze inhaalspeeldag nog verder uitloopt. De leider neemt het op tegen het wisselvallige Bregel, terwijl de achtervolgers Achel (derby tegen Herkol) en Bree-Beek (naar Herk) voor minstens even gevaarlijke opdrachten staan. Mits een zege tegen Bregel steekt Zepperen-Brustem ook de tweede periodetitel op zak. Derbysfeer is er ook in Helchteren (tegen Meeuwen). Lees hier alle ploegnieuws van de inhaalwedstrijden in eerste provinciale.