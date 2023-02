Wereldkampioene Fem van Empel toch nog twee keer in het veld deze winter

Kersvers wereldkampioen Fem van Empel (20) zet dan toch nog niet een punt achter haar veldritcampagne. De Nederlandse zal nog aantreden in de resterende manches van Soudal Ladies Trophy in Lille en Brussel.

Van Empel veroverde afgelopen zaterdag haar eerste wereldtitel in het veld. Normaal reed ze in Hoogerheide haar laatste cross van het seizoen maar daar is de wereldkampioene op teruggekomen. En dus zal ze volgende zondag te zien zijn in Lille, een week later sluit ze haar seizoen af in Brussel. Dat zijn niet toevallig twee manches meetellend voor de Soudal Ladies Trophy, het regelmatigheidscriterium waarin Van Empel leidt met 1’02” voorsprong op Lucinda Brand en 2’09” op een andere Nederlandse, Ceylin del Carmen Alvarado.(gvdl)