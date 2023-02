Politie zoekt gefilmde dader van overval op nachtwinkel in Koersel

In het onderzoek naar de overval op de nachtwinkel in Koersel, op 21 december vorig jaar, vraagt de lokale recherche de hulp van de burgers. Bewakingsbeelden met de dader worden verspreid in de hoop dat burgers de overvaller herkennen.

Herkent u de dader? — © Politie Beringen/Ham/Tessenderlo

De gemaskerde dader in het zwart gekleed sloeg toe bij sluitingstijd van de nachtwinkel, om 2 uur ’s nachts op 21 december 2022. De nachtwinkel ligt in de Pieter Vanhoudtstraat in Koersel. De dader had een wapen bij. De overvaller eiste de inhoud van de kassa, maar hij moest uiteindelijk zonder buit afdruipen. Hij vluchtte te voet via de Kruisweg.

© Politie Beringen/Ham/Tessenderlo

De overval werd door bewakingscamera’s gefilmd. Die beelden worden verspreid. Wie de overvaller denkt te herkennen of wie meer informatie heeft over die bewuste avond en de overval, kan naar de politie bellen.

Wie informatie heeft, mag contact opnemen met de speurders via het nummer 011 279 579.