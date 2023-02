Zware celstraffen voor brutale overvallers van Mark Cavendish en zijn gezin: “Liefdevol huis werd herinnering aan dreiging en angst”

In Groot-Brittannië werden dinsdag de mannen veroordeeld die op 27 november 2021 een gewapende overval pleegden op Mark Cavendish en zijn gezin, in hun huis in Ongar (Essex). De 31-jarige Romario Henry werd veroordeeld tot vijftien jaar celstraf, de 28-jarige Ali Sesay liep twaalf jaar celstraf op.

Het duo droeg bivakmutsen en brak omstreeks 2u30 ‘s nachts in, gewapend met messen. Het gezin lag boven te slapen. Zijn vrouw Peta getuigde op het proces dat die nacht ervoor zorgde dat hun “liefdevolle huis” veranderde in een “plaats van constante herinnering aan dreiging en angst”. Ze was op dat moment net opnieuw zwanger. “Maar in plaats van gelukkig en opgewonden te zijn, maakte ik een periode van stress en zorgen mee”, zei ze in de rechtbank van Chelmsford.

Onder meer twee horloges van het merk Richard Mille, waarvan Cavendish en zijn vrouw ambassadeur zijn, werden gestolen. De geschatte waarde van alle gestolen goederen bedroeg tussen de 335.000 euro en 450.000 euro. (belga)

© PA