Miss België Chayenne Van Aarle in levensgevaar naar ziekenhuis gebracht na zwaar auto-ongeval op E17

Miss België Chayenne Van Aarle (23) is dinsdagmiddag betrokken geraakt bij een zwaar auto-ongeval op de E17 in Kruibeke. Ze raakte gekneld en kon pas na een half uur worden bevrijd. De miss werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.

“Het ongeval tussen een wagen en een vrachtwagen gebeurde rond 13.30 uur in de staart van de file op de E17”, zegt woordvoerder Jonathan Pfund van de federale politie. “De bestuurder, een vrouw, zat gekneld in haar voertuig en moest bevrijd worden. Ze is gewond naar het ziekenhuis gebracht.”

Het verkeer zou vertraagd geweest zijn ter hoogte van de afrit Kruibeke, daar is Van Aarle aan hoge snelheid ingereden op een Nederlandse vrachtwagen. Ze zou heel de tijd bij bewustzijn zijn geweest maar haar toestand is kritiek. Ze werd in levensgevaar overgebracht naar het Middelheim ziekenhuis in Antwerpen.

Darline Devos, voorzitter van het comité, bevestigt dat het om Chayenne Van Aarle gaat. Zij gaat komende zaterdag overigens haar titel en kroontje doorgeven, want dan wordt haar opvolgster gekozen.