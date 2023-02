Real Madrid-trainer Carlo Ancelotti verdedigt Vinicius Jr na de vele racisme-incidenten: “Het probleem is het Spaanse voetbal”

De coach van Real Madrid Carlo Ancelotti heeft een oproep gedaan aan de Spaanse voetbalbond om iets te doen aan racisme in de stadions. Zijn winger Vinicius Jr. is dit seizoen al geregeld slachtoffer geworden van racisme. Ook afgelopen weekend tegen Mallorca was het weer van dat. La Liga startte intussen wel al een onderzoek.

“Waarom moet hij zich tegen verdedigen? Waarom moeten zijn ploegmaats hem verdedigen? Waartegen moeten ze hem verdedigen? Het lijkt soms wel of Vinícius het probleem is en dat is niet zo. Het is wat rondom hem gebeurt. Het probleem is het Spaanse voetbal. Dat moeten we oplossen. Vinícius is het slachtoffer van iets wat ik niet begrijp. Hij treft geen schuld”, reageerde Ancelotti dinsdag op zijn persconferentie.

Real Madrid neemt het woensdag in de halve finale voor het WK voor clubs op tegen Al-Ahly. De Koninklijke zal het dan wel moeten stellen zonder onze landgenoten Thibaut Courtois en Eden Hazard. Beiden zijn geblesseerd, maar Courtois komt mogelijk wel zaterdag in actie als Real de finale haalt. “Hij staat op de lijst, maar is momenteel nog in Madrid. Als het goed gaat met hem, kan hij hier donderdag zijn.”