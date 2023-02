Opvallend! Hoofdsponsor UCI-wereldbeker steunt crosser op non-actief Toon Aerts: “Omdat de straf buiten proportie is”

Veldrijder Toon Aerts (29) is voorlopig geen veldrijder meer. In afwachting van de behandeling van zijn dopingzaak door het Anti-Doping Tribunaal ADT heeft de renner zichzelf nu al bijna een jaar op non-actief geplaatst. Intussen geeft Aerts les en blijft hij trainen, sinds kort met logistieke en financiële steun van Toyo Tires, tevens de hoofdsponsor van de door de UCI georganiseerde wereldbeker veldrijden.

Eind december maakte de voormalige Belgisch en Europees kampioen bekend dat de UCI hem een schorsing van twee jaar had voorgesteld naar aanleiding van een afwijkende dopingtest in januari van vorig jaar, waarbij het verboden product letrozole werd aangetroffen. Haaranalyses wezen uit dat Aerts het product niet intentioneel had gebruikt en bovendien werd een vervuild voedingssupplement aangetroffen in een geopende container. Maar de Kempenaar kon geen gesloten vervuilde container traceren en dat brak hem zuur op. Aerts en zijn entourage besloten alsnog in beroep te gaan bij het ADT, in de loop van de maand april hoopt Aerts zijn definitieve verdict te kennen.

© Sarah Janssens

Intussen zit de voormalige renner van Baloise-Trek Lions niet stil. Hij geeft lichamelijke opvoeding aan een middelbare school in de buurt én is zich mentaal en fysiek aan het voorbereiden op een terugkeer. Hopelijk in oktober – in het geval van strafvermindering – en zo niet op 16 februari van volgend jaar, wanneer zijn straf afloopt. En daarbij krijgt hij steun van... Toyo Tires. De Japanse bandenfabrikant is titelsponsor van de Wereldbeker, het regelmatigheidscriterium dat wordt ingericht door… de UCI. “Onze steun aan Toon is geen kritiek op welke instantie dan ook”, vertelt Steven Laurijssen, managing director bij Toyo Tires. “Regels moeten er zijn, regels moeten worden nageleefd. Maar er is de letter van de wet en er is de geest van de wet. Wij vinden de voorgestelde straf buiten proportie aangezien er gesproken wordt van niet-intentioneel gebruik.”

© BELGA

De ondersteuning is zowel logistiek als financieel. “Wij stellen kledij ter beschikking waarmee Toon zijn trainingen kan afwerken”, klinkt het. “Tegelijk ontvangt hij een bescheiden financiële bijdrage die hem in staat moet stellen om bijvoorbeeld de broodnodige stages af te werken. Toon heeft de intentie om op het hoogste niveau terug te keren en wij willen hem daarbij steunen. Met onze steun willen wij vooral een positief signaal geven. En door Toon te blijven steunen, blijven we aanwezig in de cross.”

Toyo Tires is niet enkel in het veldrijden actief als titelsponsor van de Wereldbeker of als sponsor van het BK en EK veldrijden: ook op de trui van veldrijder Jens Adams staat het merk vermeld. Dartsicoon Dimitri Van den Bergh kan eveneens op de steun van de bandenfabrikant rekenen.

