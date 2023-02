OVERZICHT. Bij deze Limburgse chocolatiers vind je de lekkerste pralines voor valentijn

Wij tippen chocolatiers in Limburg die de lustopwekkende zoetigheid verkopen in allerlei kleuren en vormen. — © Boumediene Belbachir

Met een doosje ambachtelijke pralines schiet Cupido altijd raak. Wij tippen chocolatiers in Limburg die de lustopwekkende zoetigheid verkopen in allerlei kleuren, vormen en aroma’s met de lekkerste vullingen.

Zijn we een Limburgse chocolatier met zelfgemaakte pralines vergeten? Stuur een mailtje naar goesting@hetbelangvanlimburg.be

1. Praliboetiek in Hasselt

Van de fijnste praliné, de zachtste ganache tot de zuiverste karamel: in de Praliboetiek komen alle pralinévullingen uit eigen keuken. Je vindt hier altijd chocolade in thema, ook in de maand van de liefde. De kiloprijs is 34 euro.

Diestersteenweg 15 in Hasselt. Open: ma en wo t.e.m. za. Info: www.pralibel.be/nl/kermt

2. Wele’s in Pelt

Liefde is ... iets met de bloemetjes en de bijtjes. En in de vorm van chocolade. Bij Wele’s Chocolade koop je honingpralines voor 6,6 euro per doosje. Voor een doos zelf samengestelde pralines betaal je 37,4 euro per kilo.

Broeseinderdijk 142 in Pelt. Open: di t.e.m. za. Info: www.weles-chocolade.be

3. B-art Chocolates in Maasmechelen

Bij B-art Chocolates in Maasmechelen worden alle pralines gemaakt van de beste Belgische chocolade van Callebaut. Alle smaken die je je kan inbeelden vallen hier te scoren: van vers geroosterde nootjes tot fruitvulling. Je betaalt 40 euro per kilo pralines.

Rijksweg 289 in Maasmechelen. Open: ma t.e.m. za. Info: www.bart-choc.be

© B-art Chocolates

4. Huize Puck in Tongeren

Vullingen met koffieroom en nootjes, praliné met speculaas of framboos met karamel. Na een bezoek aan Huize Puck ben je optimaal bewapend om iemands hart te gaan veroveren. Kiloprijs: 34,6 euro.

Maastrichterstraat 33 in Tongeren. Open: di t.e.m. za. Info: www.facebook.com/huizepuck/

5. Sien Pralien in Genk

De chocolaatjes van Sien Pralien worden gemaakt in de woonkamer van Sien Willemans uit Genk. De doosjes voor valentijn kosten 10 euro per stuk. Bestellen kan via info@sienpralien.be of via Instagram, het adres in Genk voor afhaling wordt je bezorgd na de bestelling.

Info: www.facebook.com/sienpralien

(lees verder onder de foto’s)

© Boumediene Belbachir

© Boumediene Belbachir

6. Chocoberly in Herk-de-Stad

Vorig jaar werd Chocoberly in Herk-de-Stad nog door Gault&Millau opgenomen in de gids Finest Chocolatiers in Belgium & Luxembourg 2022. Met valentijn vind je hier al vanaf 6 euro mooie pralinedozen.

Steenweg 77 in Herk-de-Stad. Open: di t.e.m. zo. Info: www.chocoberley.be

7. De Chocoladewinkel in Oudsbergen

En of Cupido raak schiet in de Chocoladewinkel in Oudsbergen! Naast een heleboel verschillende soorten klassieke pralines gevuld met aardbei, framboos of praliné vind je hier ook een suikervrij aanbod. Prijskaartje: 43,8 euro per kilo.

Hoogstraat 17.1 in Meeuwen. Open: za t.e.m. do. Info: www.dechocoladewinkel.be

8. Chocla in Houthalen-Helchteren

Bij Chocla gebruiken ze enkel de chocoladedruppels van Callebaut bij het maken van hun handgemaakte pralines. Je vindt ze hier met valentijn in verschillende smaken: bijvoorbeeld met passievrucht-gin, karamel-gerookt zeezout en kaneel-gember. De kiloprijs bedraagt 46 euro.

Bosstraat 54 in Houthalen-Helchteren. Open: ma, di, do en za. Info: www.chocla-pralines.be

9. Chocolat in Lommel

Chocolat Lommel staat voor koekjes, confiserieartikelen en ambachtelijk bereide pralines in de vorm van onder meer hartjes, bloemen, zoenende lippen en de letters van het woord love. Je betaalt er 36 euro per kilogram.

Kerkstraat 58 in Lommel. Open: di t.e.m. za. Info: www.chocolatlommel.be

10. Chocolate & Ice in Pelt

Pralines (en ijs) om duimen en vingers bij af te likken in heel wat romantische vormpjes. De prijs bedraagt 38 euro per kilo.

Kaulillerweg in Neerpelt. Open: di t.e.m. zo. Info: www.facebook.com/ChocolateIceNeerpelt

11. Chocoladehuis Boon in Hasselt

Naast chocolade sierstukken vind je bij Chocoladehuis Boon ook ambachtelijk gemaakte pralines. Voor 250 gram artisanale pralines betaal je 19,50 euro.

Paardsdemerstraat 13 in Hasselt. Open: di t.e.m. za. Info: www.chocoladehuisboon.be

12. Elo Chocolats in Alken

Bij Elo Chocolats in Alken wordt alles op maat gemaakt van de klant, maar is er ook chocolade in thema. Je betaalt hier 40 euro per kilo vers gemaakte pralines.

Steenweg 17 in Alken. Open: ma en do t.e.m. za. Info: www.facebook.com/elochocolats

13. Neuhaus in Maasmechelen

In Neuhaus staan de pralines momenteel helemaal in het teken van valentijn. Voor 27 euro koop je er bijvoorbeeld The Love Letter Box met vijftien hartjesvormige pralines met mysterieuze smaken.

Hoogstraat 14 in Hasselt, Zetellaan 100/2A in Maasmechelen en Juliecieux, Luikerstraat 25 in Sint-Truiden. Info: www.neuhauschocolates.com